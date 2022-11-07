Последний теплоход для эвакуации ушел из Херсона на левый берег Днепра | 360°

07 ноября 2022, 15:38
Последний теплоход для эвакуации ушел из Херсона на левый берег Днепра
Замглавы Херсонской области Стремоусов заявил о завершении организованной эвакуации
Из Херсона 7 ноября ушел последний теплоход для эвакуации людей на левый берег, сообщил в своем Telegram-канале замглавы администрации Херсонской области Кирилл Стремоусов. По прибытии на левый берег жителей правобережной части забирают автобусы и перевозят в Крым. Там их встречают волонтеры и отправляют в другие регионы России.
Эвакуированным предоставляют пункты временного размещения. Каждый из них сможет получить единоразовую выплату в размере 100 тысяч рублей и жилищный сертификат, уточнил Стремоусов.
Реклама
Он добавил, что хотя организованная эвакуация завершается, попасть на левый берег все равно можно, желающим будут содействовать в этом.
Реклама
«С левого на правый берег мы сегодня закрыли дорогу и в город вам не рекомендуем возвращаться. Кто остался в городе — у нас инфраструктура работает, подготавливается система отопления», — добавил он.
По словам Стремоусова, Херсон пока не нуждается ни в каких дополнительных поставках. Отдельно он затронул вопрос положенных выплат. Тем, кто еще не получил их, средства выплатят уже на левом берегу Херсонской области.
«Те, кто должен получить их в других субъектах РФ, также получат их, потому что работает система накопления средств. Все деньги, которые записаны на вас, будут вам выплачены», — заверил он.
Чиновник добавил, что сейчас для Херсонской области наступает очень тяжелый период. Для властей приоритетной задачей остается сохранение жизней людей, которые остались в правобережной части.
Ранее Стремоусов опроверг сообщения о том, что в городе вводят круглосуточный комендантский час, сообщал RT.
Ситуация в Херсоне
Реклама
Реклама