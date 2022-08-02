«Последний шанс сохранить жизнь». Военные ДНР предложили ВСУ сложить оружие в Авдеевке

Военные ДНР предложили украинским военным, которые занимают позиции в районе Авдеевки, сдаться, чтобы остаться в живых. По словам замминистра информации республики Даниила Безсонова, призывы к ВСУ транслируют по радио.

«Наши военные спецы организовали радиовещание на частотах FM в районе Авдеевки с призывом к украинским воякам прекратить бессмысленное сопротивление и сохранить себе жизнь, сложив оружие», — написал он в Telegram.

ВСУ создали укрепрайон в Авдеевке еще в 2014 году. С этих позиций они регулярно обстреливают Донецк, Макеевку, Ясиноватую и другие населенные пункты ДНР. В Авдеевке расположен коксохимический завод. Предприятие является одним из самых крупных в Европе.

Сегодня глава ДНР Денис Пушилин сообщил, что Союзные войска смогли прорвать линию обороны ВСУ через трассу в направлении Константиновки. По его словам, она позволяет еще больше приблизиться к Авдеевке.

«Для того чтобы Донецк, Горловка и Макеевка не обстреливались, идет операция в Авдеевке. Здесь есть определенные успехи», — отметил он в беседе с RT.