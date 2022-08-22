После Запорожья останется Киев. Он будет финальной точкой спецоперации

В ходе проведения спецоперации по защите Донбасса расширился фронт ведения боевых действий, рассказал «360» заместитель главного редактора еженедельника «Литературная Россия», военный журналист Алексей Борзенко. По его мнению, украинские военные терпят неудачи, а Киев является финальной точкой операции.

Далее — его прямая речь.

Активные боевые действия ведутся на более широком фронте — от Николаева до Угледара. Наиболее важным событием дня я назвал бы тот факт, что под Первомайском Николаевской области, у Александровки Херсонской области и в Зеленодольске Днепропетровской области уничтожили шесть складов ракетно-артиллерийских боеприпасов. Также уничтожили радиолокационную станцию ЗРК С-300, а под Курдюмовкой уничтожили ракетный комплекс «Бук-М-1» и радиолокационный комплекс контрбатарейной борьбы производства США.

Подавили два взвода РСЗО «Град», три взвода орудия «Гиацинт-Б», два взвода гаубиц Д-30. Следует сказать, что российские ПВО сбили 13 ракет РСЗО, в том числе восемь ракет от HIMARS.

Отмечу критическое состояние украинской техники. У ВСУ практически отсутствуют ремонтные мастерские для высокотехнологичного оружия. Это ракетные системы, это гаубицы М777. Технику практически бросают в поле и не вывозят в ремонтные мастерские. То есть дорога всей этой техники в один конец — до уничтожения и до поломки.

Как борются с дезертирством в ВСУ

Теперь из новых вещей, которые стали проявляться на линии соприкосновения. Дело в том, что 80% личного состава ВСУ на линии соприкосновения — не кадровые военные, это резервисты, а тех кадровых военных, которые были на Донбасской дуге, в течение трех-четырех месяцев уничтожили. Их места заполняют резервистами. Интересное явление появилось буквально в последние дни — ВСУ начали расстреливать дезертиров. Примерные цифры дезертиров — это около четырех тысяч человек (или 2% личного состава ВСУ на линии соприкосновения — это очень много).

Источник фото: Diego González / Unsplash. com

В интернете появились ролики с переговорами старших генералов и офицеров среднего звена, которые находятся в поле, в окопах, где им советуют расстреливать каждого 10-го дезертира.

По сути дела, это децимация в древнеримских регионах, когда какой-то манипул или когорта региона проявляли трусость, слабость и бежали с поля боя, то потом все подразделение выстраивалось и отчитывался каждый десять из стоявших солдат. Его выводили из строя и рубили ему голову на глазах у всего подразделения. То есть начались уже такие вещи в ВСУ.

Сложности заключаются в том, что не все командиры соглашаются расстреливать тех, кто отказывается идти в атаку или лежать со стрелковым оружием под артиллерийским огнем и огневым валом, который сейчас применяют союзные войска, что дает хорошие результаты по уничтожению техники и личного состава.

Вэсэушникам осталось только использовать пулемет, снайперские винтовки и стрелковое оружие в своих окопах.

Ситуация в Запорожье

Сейчас предпринимают большие усилия, чтобы обезопасить ядерную запорожскую станцию. Военная разведка просто просчитывает те точки, где находятся ракетные системы, из которых могут поразить станцию. И это все уничтожают. Все это идет по такой схеме. Зачищают всю приграничную территорию от РСЗО в районе 30 километров от станции.

После того как будет полностью проломлена Донбасская дуга, будут освобождены Марьинка, Авдеевка и все села, из которых ВСУ долгие месяцы обстреливали мирное население в Донбассе, в Донецке, а линия фронта откатится дальше. Она откатится за Краматорск

Потому что Краматорск долго защищаться не будет. Там нет таких сооружений, которые были построены за восемь лет ВСУ на линии Донбасской дуги — с бетонированием, с применением особых технологий и созданием бункера.

Источник фото: РИА «Новости»

За Донбасской дугой и за Краматорском — 100 километров степей, в которые никакие отступающие колонны до точки назначения не дойдут. Они будут уничтожены нашей авиацией.

Следующей линией обороны ВСУ станет как раз станет Запорожье, по линии реки Днепр

Потому что правый берег каменистый, высокий. Форсировать там водные преграды практически бессмысленно. Потому что при той технике которая сейчас существует… это не 1943 год. Все, что будут переправлять через реку, уничтожат с верхних высот правого берега всем скоплением техники, которая сейчас там есть.

Запорожье готовится к обороне, завозят эшелоны боеприпасов. Там большое количество подземных бункеров сталелитейных заводов. Это гораздо больше, чем «Азовсталь».

На верхних этажах зданий ставят зенитные установки, заносят Javelin, устанавливают точки для стрельбы, для контроля, наводки, в том числе ставят снайперские гнезда. То есть еще не до конца проломилась Донбасская дуга. ВСУ уже готовят вторую линию обороны, которая пройдет через Запорожье.

После Запорожья никакой обороны не будет. Там просто останется Киев. Это просто финальная точка спецоперации. Дальше будет Львов, но о Львове говорить пока рано.

Про дроны в Крыму

В последнее время наблюдается дронная война в Крыму. Речь идет о кустарно собранных летательных аппаратах маленького размера, которые могут брать от 500 до 800 граммов пластида, безоболочные заряды без осколков. Дроны эти летают на пять-семь километров, летают очень низко, поэтому не попадают под наблюдение всех систем ПВО. ПВО рассчитаны на профессиональные дроны, на боевые дроны, большие. Их ПВО уничтожают быстро и легко. А вся эта мелочевка, как показывает практика, взлетает с территории самого Крыма. По сути дела, это дело местных ДРГ ВСУ. Примем взрывчатку берут с тех схронов, которые были оставлены еще в 2014 году, когда ВСУ из Крыма уходили.

Источник фото: РИА «Новости»

Сейчас ведется борьба с этим диверсионно-разведывательными группами, их вычисляют, их отлавливают, вскрывают эти склады заготовленные со взрывчаткой и боеприпасами. Подобные летательные аппараты не могут нанести какого-то серьезного вреда.

Это в принципе игра на публику, попытка показать, что ВСУ что-то может сделать

Дрон, врезающийся в стену, и горящая крыша, как это было в здании штаба Черноморского флота, как это было буквально недавно, — это незначительные разрушения. Поэтому это только игра на публику, чтобы заставить людей нервничать.

Про вэсэушников, которые сбежали и прячутся в лесу

На освобожденных территориях идет борьба с группами вэсэушников, которые сбежали с фронта, прячутся в различных схронах и, по сути, не знают, что им делать. Они не могут сдаться — боятся, и уйти им тоже некуда. Поэтому они находятся в каких-то лесках, проселках, прячутся, пока нет холодов.

Когда начнутся холода, конечно, там все сдадутся

Долго в шалаше не просидишь. Идет определенная борьба по вычислению этих групп, по их уничтожению или взятию в плен. Это еще такая деталь, которая сейчас видна.