Спецоперация 23 ноября 2022, 11:44 После заявлений о взятии Крыма офис Зеленского обвинили в наркомании Спикер Госсовета Крыма Константинов назвал план Украины захватить полуостров неадекватным РИА «Новости»

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Заявления украинских политиков о захвате Крыма не имеют ничего общего со здравым смыслом. Об этом РИА «Новости» сказал председатель Госсовета Крыма Владимир Константинов.

«Неадекватное заявление людей, которые не имеют ничего общего со здравомыслием», — сказал он.

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Константинов не стал отвечать на угрозы взять полуостров. Он предположил, что в офисе президента Украины могли сказать такое под действием запрещенных веществ, и пошутил, что Россия тоже могла бы строить планы взять Нью-Йорк или Вашингтон.

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Руководитель офиса президента Украины Андрей Ермак рассказал журналистам о готовящемся наступлении на Крым. Он не уточнил сроки, но сказал, что рано или поздно это произойдет.

Первый заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа предупредил RT, что у Вооруженных сил Украины нет возможностей для такой военной кампании. Он назвал эти угрозы приемом пропаганды.

С ним согласился председатель комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Виктор Бондарев, который обвинил киевский режим в безрассудстве.