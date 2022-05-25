Завод «Мотор Сич» в Запорожье показали после удара

Кадры с территории завода «Мотор Сич» в Запорожской области, по которому нанесли ракетный удар, попали в Сеть. Видео опубликовал военный корреспондент Юрий Котенок в своем Telegram-канале.

На кадрах видно, что в здании выбиты окна, на земле — обломки, дым после удара.

Ранее российские военные ударили по заводу высокоточными ракетами воздушного и морского базирования. Официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков заявил, что на заводе «Мотор Сич» выпускались двигатели для боевой авиации ВС Украины, а также для беспилотных летательных аппаратов.

Таким образом, он опроверг сообщения украинских СМИ о том, что российские силы нанесли удар по ТРЦ «Аврора» в Запорожской области. В Минобороны добавили, что удалось уничтожить подразделения резерва ВСУ, которые перебрасывали для усиления группировки войск в Донбассе.