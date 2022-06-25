Четверо мирных жителей погибли за сутки в ДНР после обстрелов ВСУ

За прошедшие сутки в Донецкой Народной Республике в результате обстрелов украинских военнослужащих погибли четверо мирных жителей и еще два человека получили ранения. Об этом в Telegram-канале сообщил штаб территориальной обороны ДНР.

Ведомство настоятельно попросило местных жителей незамедлительно обращаться в полицию и МЧС при обнаружении взрывоопасных предметов.

Утром 25 июня Совместный центр контроля и координации режима прекращения огня сообщил об очередном обстреле Петровского района Донецка со стороны ВСУ снарядами калибром 152 миллиметра.

Также под огонь попал населенный пункт Кременец, его обстреляли боеприпасами калибром 122 миллиметра.