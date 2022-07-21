После обстрелов ВСУ в ДНР за сутки погибли два человека

Обстрелы со стороны ВСУ привели к двум жертвам в ДНР за сутки. Помимо погибших, есть двое раненых, сообщили в штабе территориальной обороны республики.

Отмечается, что за сутки — с 08:00 20 июля до 08:00 21 июля — на территории ДНР из-за обстрелов погибли два человека.

Украинские войска, пытаясь завоевать Донецк, обстреливают мирное население. А потом, пытаясь оправдаться, называют собственные преступления российскими фейками, заявил в разговоре с «360» военный корреспондент Денис Григорюк.

Жертвами киевского режима становятся не только мирные жители, но и украинские срочники. По словам одного из военных ДНР, заградотряды не позволяют отступать или сдаваться солдатам. А в качестве наказания за попытки просто расстреливают мобилизованных срочников в упор. Тем, кто желает сдаться, стреляют в спину.