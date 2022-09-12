После блэкаута украинцы поймут, в какому аду находятся жители Донбасса | 360°

Эксклюзив 12 сентября 2022, 11:15 Поделиться Telegram

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Viber После блэкаута украинцы поймут, в какому аду находятся жители Донбасса «Голос Мордора»: украинцы после отключения света поймут, в какому аду живут люди из ДНР РИА «Новости»

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Несколько регионов Украины, согласно сообщениям СМИ, остались без света или испытывают трудности с электричеством после пожара на Харьковской ТЭЦ-5. Telegram-канал «Голос Мордора» высказался по данному поводу в колонке для «360». В ней он напомнил, что жители Донбасса многие годы страдали от перебоев со светом и водой, но украинцы закрывали на это глаза.

Далее — прямая речь.

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Ребята, украинцы, а вы закупили батарейки и бутилированную воду? А надо было.

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Потому что вы сейчас узнаете, как жители многих сел и городов Донбасса жили годами. И это только часть того, что они пережили. Потому что кроме всего вот этого ваши доблестные «захысники» (в переводе с украинского языка — «защитник». Так пренебрежительно называют украинских военных — прим. ред.) долбили по ним из ствольной артиллерии и РСЗО без остановки. Многие жили не то что бы без света и воды, а вообще в подвалах.

Фото: "Википедия". Автор: Victor Vizu

За единожды сотворенное зло надо отвечать. А вы сотворили его все, коллективно. Вся Украина спокойно молчала, глядя на то, что происходит, слушала пучеглазых ведущих с ТСН, которые рассказывали вам о каких-то танковых дивизиях из России, что вторглись в еще в 2014 году.

У многих в Донбассе есть друзья и даже родственники, и они рассказывали правду, но вы думали, что у вас-то все хорошо, значит — ничего страшного, моя хата с краю. Теперь в этой хате будет темно и за водичкой придется ходить на колодец. Ну и ничего, не смертельно.

Цена решений Владимира Зеленского

Самое поразительное, что власти России до самой крайней точки пеклись и заботились о вас куда больше, чем ваше родное правительство и президент [Владимир] Зеленский. Это ему на вас плевать, а вот русские думали, что не надо разрушать гражданскую инфраструктуру, потому что это создаст населению проблемы. Но и это не сподвигло вас заставить вашего президента пойти на уступки, благодаря которым Украина сохранила бы большую часть своей территории.

РИА «Новости»

Да, пришлось бы отказаться от армии и принять внеблоковый статус, пришлось бы, наконец, отвязаться от Донбасса. Но зато вы смогли бы жить в своей хате с краю в относительных тепле и сытости, пока бы сами не завыли от безысходности и не поняли, как вас используют ваши западные «друзья и союзники».

Похоже, что время СВО закончилось. Теперь все начнется по-взрослому. Точно так, как бы это сделали американцы, англичане или какие-нибудь другие гуманисты. А электростанции вам отремонтируют, не переживайте. Русские электрики — хорошие специалисты.

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