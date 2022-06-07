Пошлину за получение российского паспорта отменили в Херсонской области

Жителям Херсонской области не придется платить пошлину за получение российского паспорта. Об отмене денежного сбора сообщил глава военно-гражданской администрации региона Владимир Сальдо.

По словам Сальдо, отменить пошлину он попросил первого замруководителя администрации президента России Сергея Кириенко. К обращению присоединился глава военно-гражданской администрации Запорожской области Евгений Балицкий.

«Была дана команда, пошлина отменена», — сказал глава военно-гражданской администрации в эфире телеканала «Соловьев Live».

Ранее замглавы гражданско-военной администрации Херсонской области Кирилл Стремоусов заявил, что в регионе проведут народный референдум о вхождении в состав России. После получения результатов голосования состоятся выборы.

При этом три дня назад Стремоусов говорил, что пока о проведении референдума речи не идет. Он подчеркивал, что для начала область нужно вернуть к нормальной жизни. Экономика региона требует перезапуска, также необходимо возобновить выплату пособий и пенсий местным жителям.