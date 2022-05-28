«Пошел искать, ее нет нигде». В украинских магазинах пропала соль, есть и проблема с сахаром

В супермаркетах на Украине начали вводить ограничения на продажу сахара и соли. В сети «АТБ-Маркет», например, в руки отпускают максимум пять килограммов сахара. С солью ситуация более напряженная — покупка ограничена двумя пачками, сообщил Telegram-канал «Sputnik Ближнее зарубежье».

Ограничения связаны с ажиотажным спросом, спровоцированным дефицитом продукта. Крупнейший соляной завод на Украине — «Артемсоль» — прекратил работу месяц назад.

Выросли и цены. За килограмм соли просят до 32,5 гривны (74 рубля), стоимость килограмма сахара доходит до 31 гривны (70 рублей).

Житель Николаева в комментарии Business FM рассказал, что, узнав о закрытии «Артемсоли», решил попробовать найти ее в магазинах, но безуспешно.

«Пошел, там ее нет, сахара полно, соли нет. Я не знаю, я не видел, просто вижу, что ее нет. Люди набирают много, паника, услышали, что там где-то что-то», — поделился он.

По информации издания, завод «Артемсоль» поставлял соль в Молдавию, Польшу, Грузию и Венгрию. Вероятно, теперь и эти страны могут испытать проблемы с этим продуктом.