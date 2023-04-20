Спецоперация 20 апреля 2023, 15:00 Пошедшие добровольцами на СВО муниципальные чиновники показали пример преданности Родине — Путин Президент Путин поставил в пример муниципальных чиновников, пошедших добровольцами на СВО Пресс-служба Кремля

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Среди муниципального сообщества есть много добровольцев, которые отправились в зону специальной военной операции (СВО). Эти люди показали настоящий пример преданности Родине, заявил президент России Владимир Путин на заседании Совета по развитию местного самоуправления. Его слова привел ТАСС.

Глава государства подчеркнул, что муниципальные чиновники приняли для себя решение быть там, где трудно. Они поддерживают свою страну и ее интересы.

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«Отстаивают наши исторические территории, защищают жителей этих территорий», — подчеркнул он.

Путин также напомнил, что власти всех российских регионов должны знать потребности семей участников СВО и оказать им всю необходимую поддержку. Сотрудникам муниципалитетов отводится особая роль, отметил российский лидер. Президент добавил, что воины должны быть спокойны за своих детей, жен, родителей.

Во время обращения Путин говорил и о новых регионах страны: Донецкой и Луганской народных республиках, Херсонской и Запорожской областях. По словам главы государства, их жители «много лет сражались за право быть вместе с Россией». Поэтому важно помочь властям этих регионов помочь интегрироваться в российскую систему управления.