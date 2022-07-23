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    23 июля 2022, 09:32

    Украину обвинили в намеренном уничтожении посевов в Запорожье

    Член ВГА Рогов: Украина уничтожала посевы в Запорожье, используя дефицитные снаряды

    Максим Зинкин

    Украинские боевики приступили к тактике намеренного уничтожения сельскохозяйственных посевов в Запорожской области при помощи дефицитных зажигательных снарядов. Об этом ТАСС сообщил член главного совета региональной военно-гражданской администрации Владимир Рогов.

    «Наши поля с зерном постоянно горят, а украинские военные тратят на них дефицитные для себя снаряды с зажигательной смесью», — заявил он.

    Рогов выразил уверенность, что приказ на целенаправленное уничтожение сельскохозяйственных культур поступил от высшего командования ВСУ.

    «Вряд ли они бы стали таким заниматься, если просто сошли с ума», — заключил Рогов.

    Накануне администрация Запорожской области сообщила об артиллерийском обстреле со стороны нацистов, которые попытались вывести из строя гражданские объекты.

    Ранее Рогов сообщал, что осенью в Запорожье пройдет референдум о вступлении региона в состав России.