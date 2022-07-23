Украину обвинили в намеренном уничтожении посевов в Запорожье
Член ВГА Рогов: Украина уничтожала посевы в Запорожье, используя дефицитные снаряды
Украинские боевики приступили к тактике намеренного уничтожения сельскохозяйственных посевов в Запорожской области при помощи дефицитных зажигательных снарядов. Об этом ТАСС сообщил член главного совета региональной военно-гражданской администрации Владимир Рогов.
«Наши поля с зерном постоянно горят, а украинские военные тратят на них дефицитные для себя снаряды с зажигательной смесью», — заявил он.
Рогов выразил уверенность, что приказ на целенаправленное уничтожение сельскохозяйственных культур поступил от высшего командования ВСУ.
«Вряд ли они бы стали таким заниматься, если просто сошли с ума», — заключил Рогов.
Накануне администрация Запорожской области сообщила об артиллерийском обстреле со стороны нацистов, которые попытались вывести из строя гражданские объекты.
Ранее Рогов сообщал, что осенью в Запорожье пройдет референдум о вступлении региона в состав России.