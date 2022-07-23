Украину обвинили в намеренном уничтожении посевов в Запорожье

Украинские боевики приступили к тактике намеренного уничтожения сельскохозяйственных посевов в Запорожской области при помощи дефицитных зажигательных снарядов. Об этом ТАСС сообщил член главного совета региональной военно-гражданской администрации Владимир Рогов.

«Наши поля с зерном постоянно горят, а украинские военные тратят на них дефицитные для себя снаряды с зажигательной смесью», — заявил он.

Рогов выразил уверенность, что приказ на целенаправленное уничтожение сельскохозяйственных культур поступил от высшего командования ВСУ.

«Вряд ли они бы стали таким заниматься, если просто сошли с ума», — заключил Рогов.

Накануне администрация Запорожской области сообщила об артиллерийском обстреле со стороны нацистов, которые попытались вывести из строя гражданские объекты.

Ранее Рогов сообщал, что осенью в Запорожье пройдет референдум о вступлении региона в состав России.