Поселок в Курской области вновь попал под обстрел со стороны Украины

Украинские военные вновь обстреляли поселок Теткино в Курской области. Об этом в Telegram-канале сообщил губернатор региона Роман Старовойт.

По его словам, националисты нанесли удары по местным предприятиям и мосту.

«Сегодня рано утром был вновь обстрелян поселок Теткино в Глушковском районе. Информация о возможных пострадавших и повреждениях уточняется», — написал он.

Ранее СУ нанесли удар по Теткино 19 мая, некоторые жилые строения оказались полностью разрушены.

Старовойт сообщала, что при первом обстреле Теткино погиб водитель большегруза из Воронежской области. Губернатор выразил искренние соболезнования его близким и родным.

В Белгородской области действует «желтый» уровень террористической опасности, его продлили до 8 июня.