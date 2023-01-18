Важное 18 января 2023, 13:34 Поселок Соль в ДНР освободили от украинских боевиков Минобороны сообщило об освобождении поселка Соль в ДНР от украинских военных РИА «Новости»

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Российские войска взяли под контроль поселок Соль в Донецкой Народной Республике. Об этом в ходе брифинга сообщил официальный представитель Минобороны Игорь Конашенков.

Он подчеркнул, что в населенный пункт вошли добровольцы штурмовых отрядов при огневой поддержке авиации, ракетных войск и артиллерии Южного военного округа.

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«На Донецком направлении добровольцы штурмовых отрядов при огневой поддержке оперативно-тактической и армейской авиации, ракетных войск и артиллерии Южного военного округа освободили населенный пункт Соль Донецкой Народной Республики», — заявил Конашенков.

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Представитель Минобороны добавил, что за минувшие сутки на этом участке проведения специальной военной операции российские войска уничтожили до 90 украинских боевиков, три бронированные машины, четыре автомобиля, гаубицу «Мста-Б» и боевую машину реактивной системы залпового огня «Град».

Также на Донецком направлении в районе города Краматорска ударами российских войск ликвидирован склад боеприпасов ВСУ к реактивным системам залпового огня HIMARS и «Град».