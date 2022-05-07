Поселок городского типа Нижнее в ЛНР полностью перешел под контроль Вооруженных сил России, сообщил глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров в своем Telegram-канале. На 80% под контролем российской армии находится и Попасная.

«Попасная на 80% находится под контролем наших вооруженных сил, и южная группировка полностью завершила зачистку своей части города, промзоны. Центральная часть города также находится под нашим контролем. Фактически все опорные пункты вокруг города уничтожены, Попасная заблокирована и находится в кольце на 90%. Нужно закрыть только одну дорогу», — рассказал Кадыров.

Он отметил, что Попасная была «очень укрепленным селом, в которое невозможно было зайти», но российские военные «нашли ключ» к ней. По словам главы Чечни, некоторых боевиков уничтожили, часть «разбежались кто куда».

«Я уверен, что это только начало. В первую очередь надо освободить Луганск и Донецк, и в других регионах Украины находятся и бандеровцы, и „нацики“, и наши шайтаны, называющие себя мусульманами», — добавил Кадыров.

По его словам, Чечне «посчастливилось проявить себя» в спецоперации по демилитаризации и денацификации Украины. Глава ЧР в очередной раз пригрозил националистам Украины, что в покое их не оставят. Им лучше «встать на колени и попросить прощения у народа Украины, а потом у России».

«Вы хотели через Украину развалить наше суверенное государство — Россию. Но Россия всегда была великой державой и останется ею», — подытожил Рамзан Кадыров.