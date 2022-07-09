Поселок Клиновое под Артемовском полностью освободили от ВСУ

Союзные силы установили контроль над поселком Клиновое в ДНР, заявил источник ТАСС. По его данным, военнослужащие продолжают наступление на Артемовск, который пока находится под контролем ВСУ.

Поселок Клиновое находится в шести километрах от Артемовска. По словам источника агентства, сейчас идут активные наступательные действия у села Веселая Долина, расположенного в пяти километрах от Артемовска.

Накануне офицер Народной милиции ЛНР Андрей Марочко заявил, что украинские военные готовятся к обороне Артемовска и Соледара. Разведка выяснила, что они начали возводить новые фортификационные сооружения под Артемовском и Соледаром. По словам Марочко, ВСУ насильно привлекают мирных жителей к строительству укрепрайонов.