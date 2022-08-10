Поселок Гладосово перешел под контроль ДНР

Поселок Гладосово освободили, он находится под контролем сил Донецкой Народной Республики. Об этом сообщила Народная милиция ДНР в своем Telegram-канале.

«Бойцы третьей бригады Народной милиции ДНР выбили оккупантов из очередного населенного пункта Донбасса. Благодарные жители Гладосова рассказали о зверствах украинских националистов, совершаемых ими обстрелами и разрушении их населенного пункта», — сказано в сообщении ведомства.

Сейчас на территории поселка обезвреживают мины, оставленные украинскими националистами во время отступления.

«Было 168 домов, осталось 15 человек. Остальные дома — все разбомблено подчистую. Россия не стреляет по своим же территориям, а Украина и раньше стреляла по нам, и сейчас стреляет», — заявил местный житель Андрей.

Он поблагодарил за гуманитарную помощь. По его словам, солдаты союзных войск относятся к жителям Гладосова очень хорошо, «очень корректно». Украинские силы, наоборот, регулярно грабили дома мирных жителей.