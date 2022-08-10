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    10 августа 2022, 09:38

    Поселок Гладосово перешел под контроль ДНР

    Народная милиция ДНР сообщила об освобождении Гладосова

    Александр Иванов

    Поселок Гладосово освободили, он находится под контролем сил Донецкой Народной Республики. Об этом сообщила Народная милиция ДНР в своем Telegram-канале.

    Поселок Гладосово перешел под контроль ДНР

    «Бойцы третьей бригады Народной милиции ДНР выбили оккупантов из очередного населенного пункта Донбасса. Благодарные жители Гладосова рассказали о зверствах украинских националистов, совершаемых ими обстрелами и разрушении их населенного пункта», — сказано в сообщении ведомства.

    Сейчас на территории поселка обезвреживают мины, оставленные украинскими националистами во время отступления.

    «Было 168 домов, осталось 15 человек. Остальные дома — все разбомблено подчистую. Россия не стреляет по своим же территориям, а Украина и раньше стреляла по нам, и сейчас стреляет», — заявил местный житель Андрей.

    Он поблагодарил за гуманитарную помощь. По его словам, солдаты союзных войск относятся к жителям Гладосова очень хорошо, «очень корректно». Украинские силы, наоборот, регулярно грабили дома мирных жителей.