Важное 21 января 2023, 15:00 Поселок Двуречье в ДНР перешел под контроль российских сил Минобороны сообщило об освобождении поселка Двуречье в ДНР РИА «Новости»

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Добровольцы штурмовых отрядов при огневой поддержке бойцов Южного военного округа освободили поселок Двуречье в Донецкой Народной Республике. Об этом заявил официальный представитель Минобороны России Игорь Конашенков.

Он добавил, что в ходе противостояния войска противника потеряли до 50 военнослужащих.

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«На Донецком направлении добровольцы штурмовых отрядов при огневой поддержке оперативно-тактической и армейской авиации, ракетных войск и артиллерии Южного военного округа освободили населенный пункт Двуречье Донецкой Народной Республики», — заявил Конашенков.

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Представитель Минобороны добавил, что кроме 50 убитых и раненых бойцов ВСУ потеряли две боевые бронированные машины, три пикапа и две гаубицы Д-20 и Д-30.

Это очередное успешное наступление российских сил на Донецком направлении за последние дни. В минувшую пятницу, 20 января, Минобороны сообщило об освобождении села Клещеевка в Донецкой Народной Республике.

Населенный пункт освободили силами добровольцев штурмовых отрядов при поддержке авиации, ракетных войск и артиллерии армии.

Клещеевка находится в девяти километрах от Артемовска. Ранее там располагались огневые позиции украинских боевиков, с которых они вели обстрелы Горловки и пригородов.