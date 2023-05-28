28 мая 2023, 23:37
«Посекло осколками». Жители Горловки рассказали об обстреле ВСУ густонаселенного района города
РИА «Новости»: ВСУ обстреляли густонаселенный район Горловки
Жители Горловки в ДНР рассказали, что ВСУ обстреляли густонаселенный мирный район города. В результате оказались повреждены многоквартирные дома и ранены два человека, сообщило РИА «Новости».
Горожанка по имени Валентина сообщила, что в момент обстрела затаилась в одной из комнат. Ее муж в этот момент вышел покурить и спасся чудом. Прилетевшие в дом снаряды повредили трубопровод и разбили остекление.
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Другой житель города по имени Владимир во время обстрела получил ранения.
«Начался обстрел, видно, „Градами“. Сначала два прилета на частный сектор. Потом третий прилет — к нам в квартиру. Лоджия разбита. И вроде как четвертый был через нас, куда — не знаю… [меня] осколкам посекло», — рассказал мужчина.
Очевидцы отметили, что никаких боевых действий в районе обстрела никогда не было.
Ранее сообщалось, что ВСУ обстреляли Алмазную в ЛНР. В результате погибли три человека, серьезные ранения получили семь человек, включая 10-летнего мальчика.
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