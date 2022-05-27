Порт Скадовск в Херсонской области начнет работу к осени

Порт Скадовск в Херсонской области, через который отгружались большие объемы зерна, сильно пострадал после обстрелов со стороны украинских военных. Восстановить его получится к осени, сообщил РИА «Новости» глава военно-гражданской администрации Скадовского района Сергей Швайко.

«Мы приведем его в готовность, все починим. К осени доведем до ума, можно будет загружать зерно и отправлять», — сообщил он.

Швайко рассказал, что порт давал много рабочих мест. На территории объекта также функционировали консервный завод и рыболовное хозяйство.

«Отсюда отправляли зерно даже в страны дальнего зарубежья, а также рис и пшеницу. Во времена СССР погрузочные краны работали круглосуточно», — продолжил глава администрации.

По его словам, после прихода украинских властей порт пришел в запустение, краны начали разбирать на металлолом.

Ранее херсонские фермеры рассказали, что им стало невыгодно заниматься сельским хозяйствам после решения украинских властей завозить овощи из европейских стран.