Порт Бердянска подготовили к отправке зерна

Порт освобожденного Бердянска восстановлен и готов к отправке зерна, сообщил журналистам глава военно-гражданской администрации Бердянска и Бердянского района Александр Сауленко. По его словам, порт «в рабочем состоянии».

«Крановое хозяйство, инфраструктура и большинство причалов порта восстановлены. Готовы службы лоцманские и те, которые необходимы для организации приема судов, отгрузки», — процитировало Сауленко РИА «Новости».

Зерно, собранное в Бердянском районе, готово к продаже, и его «достаточно много», отметил глава администрации.

«Учитывая то, что у нас скоро будет новый урожай и надо будет освобождать складские помещения, с имеющимся зерном нужно что-то делать. И фермерам нужно его продать, чтобы заработать», — привел «Интерфакс» слова Александра Сауленко.

Он добавил, что возможны поставки пшеницы в Турцию — есть перспективы заключения контрактов.

Ранее, 8 июня, сообщалось, что разминированный порт Бердянска — крупнейший порт в Запорожье — на днях отправит первые суда с зерном.