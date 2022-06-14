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    14 июня 2022, 12:57

    Порт Бердянска подготовили к отправке зерна

    Администрация Бердянска: порт города готов к экспорту зерна

    Оксана Кириллова

    Порт освобожденного Бердянска восстановлен и готов к отправке зерна, сообщил журналистам глава военно-гражданской администрации Бердянска и Бердянского района Александр Сауленко. По его словам, порт «в рабочем состоянии».

    Порт Бердянска подготовили к отправке зерна

    «Крановое хозяйство, инфраструктура и большинство причалов порта восстановлены. Готовы службы лоцманские и те, которые необходимы для организации приема судов, отгрузки», — процитировало Сауленко РИА «Новости».

    Зерно, собранное в Бердянском районе, готово к продаже, и его «достаточно много», отметил глава администрации.

    «Учитывая то, что у нас скоро будет новый урожай и надо будет освобождать складские помещения, с имеющимся зерном нужно что-то делать. И фермерам нужно его продать, чтобы заработать», — привел «Интерфакс» слова Александра Сауленко.

    Он добавил, что возможны поставки пшеницы в Турцию — есть перспективы заключения контрактов.

    Ранее, 8 июня, сообщалось, что разминированный порт Бердянска — крупнейший порт в Запорожье — на днях отправит первые суда с зерном.