Эксклюзив 05 сентября 2022, 12:19 Поделиться Telegram

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Viber Порошенко заподозрили в желании поглумиться над трупом Зеленского Политолог Корнилов заявил, что Зеленский остро реагирует на критику из западных СМИ РИА "Новости"

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Президент Украины Владимир Зеленский болезненно реагирует на критику в западных СМИ, а в правительстве этой страны наблюдаются междоусобные дрязги. Об этом в интервью«360»рассказал политолог Владимир Корнилов.

Таким образом он прокомментировал статью газеты Berliner Zeitung. Авторы материала заподозрили Зеленского во лжи своему народу. По его словам, доносящаяся из западных СМИ критика вызывает у Зеленского нервозность.

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«Политическая активность главнокомандующего Вооруженных сил Украины генерала [Валерия] Залужного, которого активно пиарят западные СМИ, очень тревожит Зеленского и его команду», — добавил Корнилов.

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Также он заявил, что говорить о текущем «политическом единстве Украины» сейчас также не приходится.

«Мы видим, как различные команды внутри Украины пытаются сожрать друг друга. Недавнее заявление уволенного Зеленским генерала [Сергея] Кривоноса о сотнях тысяч потерь [со стороны ВСУ] свидетельствует о том, что команда Порошенко спит и видит, как потоптаться по трупу Зеленского», — поделился Корнилов.

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