Спецоперация 18 ноября 2022, 18:39 Порядка шести человек пострадали при обстреле ВСУ в Донецке Мэр Донецка Кулемзин: минимум 6 человек получили ранения при обстреле ВСУ одного из домов Публичное достояние

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Минимум шесть человек пострадали во время обстрела со стороны украинских боевиков в Киевском района Донецка. Об этом в пятницу, 18 ноября, заявил мэр города Алексей Кулемзин в Telegram-канале.

«По поступившей информации, в результате обстрела Киевского района в одном из домов по проспекту Титова ранения получили как минимум шесть человек», — сказал он.

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Градоначальник отметил, что бригады скорой помощи приступили к развозу пострадавших по городском больницам.

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Сильное задымление заметили местные жители в районе «Донбасс Арены». Кулемзин ранее сообщил, что в городе ведется интенсивный обстрел Киевского и Калининского районов. Там упало три снаряда Вооруженных сил Украины калибром 152 миллиметра. Также массированный обстрел ведется по Куйбышевскому району города.

Российское Минобороны сообщило, что отечественные войска помешали переброске резервов украинской армии и доставке западного вооружения в районы боевых действий. Подразделения ВС России взяли под контроль дорогу между населенными пунктами Павловка и Никольское ДНР. Также российские силы пресекли три атаки ВСУ, сообщил сайт Ura.ru.