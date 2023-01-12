Спецоперация 12 января 2023, 23:54 Порядка 200 бойцов ВСУ погибли во время отступления из Соледара

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Во время отступления из Соледара 10 января Сухопутные войска ВСУ попытались совершить контратаку, однако сделать это не удалось. Из-за неудачного маневра украинские военные потеряли порядка 200 человек. Об этом сообщил RT в своем Telegram-канале.

Солдатам 46-й и 77-й бригад пришлось отходить в Парасковиевку. Кроме человеческих жизней, военные Украины потеряли также артиллерию калибров 155 и 152 мм. Вооружение уничтожили с помощью российских комплексов «Смерч» калибра 300 мм и штурмовой авиации.

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Командование пообещало оказать поддержку военным силами 17-й отдельной танковой бригады и артиллерии, однако сражаться им пришлось самостоятельно.

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