16 ноября 2022, 07:27
Поражение противника. Появилось видео работы самолетов МиГ-31 на спецоперации
Минобороны России показало работу самолетов МиГ-31 на спецоперации
Боевая работа самолетов МиГ-31 на спецоперации попала на видео Минобороны России. Экипажи занимаются воздушным патрулированием в заданном районе.
Во время дежурства экипаж обнаружил воздушную цель. После того как с пункта управления поступило подтверждение, что это самолет противника, экипаж выполнил наведение на цель и выпустил управляемую ракету «воздух-воздух». Украинский самолет Су-24 удалось уничтожить — подтверждение поступило из командного пункта.«В районе предполагаемого поражения воздушной цели при помощи бортовой радиолокационной станции наблюдал поражение самолета противника», — сообщил на видео командир экипажа самолета МиГ-31 Савелий.
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Ранее российское оборонное ведомство поделилось кадрами боевой работы расчетов артиллерийских установок 2С3 «Акация». Они наносят высокоточные удары по укреплениям, живой силе и военной технике противника. Вооружение отличается особой огневой мощью. Артиллеристы взаимодействуют с расчетами беспилотников, которые разведывают позиции противника и корректируют направление огня.
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