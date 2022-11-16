Спецоперация 16 ноября 2022, 07:27 Поражение противника. Появилось видео работы самолетов МиГ-31 на спецоперации Минобороны России показало работу самолетов МиГ-31 на спецоперации

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Боевая работа самолетов МиГ-31 на спецоперации попала на видео Минобороны России. Экипажи занимаются воздушным патрулированием в заданном районе.

Во время дежурства экипаж обнаружил воздушную цель. После того как с пункта управления поступило подтверждение, что это самолет противника, экипаж выполнил наведение на цель и выпустил управляемую ракету «воздух-воздух». Украинский самолет Су-24 удалось уничтожить — подтверждение поступило из командного пункта.

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Ранее российское оборонное ведомство поделилось кадрами боевой работы расчетов артиллерийских установок 2С3 «Акация». Они наносят высокоточные удары по укреплениям, живой силе и военной технике противника. Вооружение отличается особой огневой мощью. Артиллеристы взаимодействуют с расчетами беспилотников, которые разведывают позиции противника и корректируют направление огня.

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