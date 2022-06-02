Поражение под Донецком положит конец ВСУ

В рамках очередного пакета военной помощи США предоставят Украине реактивные системы залпового огня HIMARS. Они способны вести обстрелы на расстоянии до 300 километров. Заместитель президента Российской академии ракетных войск и артиллерийских наук Константин Сивков рассказал, для чего украинцам нужны такие установки.

Далее — прямая речь.

Моральная поддержка

Главным образом, все это происходит для морально-психологической и политической поддержки, не более того. Эта система не представляет собой чего-либо исключительного. Шесть направляющих калибра 240 миллиметров, дальность стрельбы от 32 до 40 километров, боевая часть чуть больше ста килограмм. До начала спецоперации на Украине было большое количество систем «Ураган». Они практически аналогичны HIMARS, только намного мощнее, 16 направляющих. Единственное достоинство — она имеет колесный ход и является мобильной.

Естественно, там имеется автоматизированные системы управления, повышающие оперативность ее применения и точность. Но я думаю, американцы эту технику туда не поставили, сняли. Так что ничего особенного она не представляет. Единственное, что на HIМАRS можно заменить пакет с направляющими для стрельбы реактивными системами залпового огня на одну пусковую оперативно-тактическую систему ракеты ATACMS с дальностью боя около 300 километров. Это единственное достоинство. Но такую ракету Байден решил не поставлять на Украину. Но если бы он ее поставил, это мало что изменило бы, поскольку на Украине есть комплексы «Точка-У» с дальностью боя 120 километров. Они могут достать до территории России даже из районов, прилегающих к тем территориям, которые мы контролируем.

Что касается РСЗО, то надо сказать, что на Украине до сих пор имеется и активно применяется намного более мощная система «Смерч». У нее дальность стрельбы 70 километров, боевая часть весит 250 килограммов, калибр 300 миллиметров, отличается высокой точностью стрельбы и огромной разрушительной способностью.

HIМАRS по сравнению с ней просто цыпленок

Источник фото: РИА «Новости»

Бьют мимо

ВСУ ведут огонь по мирным жителям Донбасса. На это есть две причины. Одна — очевидная, это террор населения, об этом многократно говорили. Но я хочу сказать еще об одной причине. Все-таки огневая производительность ВСУ достаточно большая, и доля ударов, которые обрушиваются на мирное население — невелика. А причина очень простая.

ВСУ не могут обеспечить выдачу целеуказаний для стрельбы артиллерии, и вынуждены работать по площадям. Вот это — главная причина

Американцы не могут обеспечить данные тактической разведки, поскольку мы не допускаем их боевую разведывательную технику на нашу территорию. При этом космические системы разведки дают данные, имеющие оперативное значение, потому что время задержки доведения информации до объектов стрельбы измеряется несколькими часами. Поэтому остаются только средства тактической разведки, а это, в первую очередь, беспилотники. Они постоянно уничтожаются. В отличие от нашей ситуации, где мы можем обеспечивать выдачу целеуказаний артиллерии, реактивным системам залпового огня и надежно поражать назначенные цели. Вот, собственно, одна из причин, по которой сегодня ВСУ порой мажут и бьют мимо, поражая, в том числе, и гражданские объекты.

Главная цель — ввязать в дело НАТО

Ввязать НАТО в боевые действия украинцы могут легко, для этого достаточно начать бить по нашей территории ракетами «Точка-У» или «Смерчем». Тут дело в другом заключается. Почему американцы отказались поставлять эти ракеты? В любой войне всегда существуют определенные красные линии и договоренности. Великая Отечественная война была предельно жестокой, мы это знаем. Гитлер, имея большой запас химического оружия, его не применял, опасаясь ответных мер. Это были те самые красные линии.

Сегодня, наблюдая характер ведения боевых действий спецоперации, я констатирую, что количество этих линий и есть спецоперация

Беспрецедентно огромное количество ограничений. Не стану повторять, многократно об этом говорилось.

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В рамках системы теневых договоренностей и ограничений, которые определяют характер вооруженной борьбы на Украине, я должен подчеркнуть, что если бы не было вот этих политических ограничений, уже через полтора месяца, то есть где-то к концу апреля, наши войска стояли бы на западной границе Украины. Но мы их соблюдаем, эти красные линии. И если американцы переступят какую-то красную линию, то мы, естественно, будем отвечать.

Могу напомнить, сколько у нас задаются вопросом, почему не уничтожают органы политического и военного руководства высшего звена на Украине. Ведь если бы мы уничтожили администрацию президента, Верховную раду, генштаб и все остальное, Украина де-факто утратила бы политическую идентичность.

Это в значительной степени бы ускорило дезорганизацию и сдачу войск ВСУ в плен без большого сопротивления

А причина, по всей видимости, состоит в том, что существуют какие-то ограничения, которые наша страна не нарушает, не переходит красные линии, в свою очередь, полагая, что аналогичные линии не будет переступать и противоположная сторона.

Полагаю, что Байден, понимая, что Зеленский уже не вполне контролирует ситуацию и вообще не вполне вменяемый, учитывая, что на местах командиры, не зная этих красных линий, начинают действовать по своему усмотрению, решил воздержаться от поставок этих ракет для того, чтобы не провоцировать Россию на жесткие действия.

Спецоперация ведется не по плану

Планируется сначала одно, а получается другое. Это было и у Красной Армии в 1941 году, и в немецкой армии в том же году, все получилось наперекосяк и планы менялись по ходу дела. Так что в соответствие с новыми планами, что были приняты, все идет по плану. С точки зрения оперативного искусства и могущества войск и демонстрации сил, по соотношению потерь, наша армия ведет блистательную борьбу.

Сейчас завершается разгром главной ударной группировки ВСУ, которая расположена в Донецкой дуге. После этого боеспособных сил у Украины фактически не останется. Попытки контрударов, которые они сейчас предпринимают, имеют скорее политическое значение. При этом для ВСУ они имеют негативный эффект. Связано с тем, что там сгорают наиболее боеспособные из оставшихся войсковых частей, личный состав, техника уничтожается. И призваны они поднять моральный дух, с одной стороны, с другой — показать западным спонсорам, что ВСУ еще способны сражаться, а, значит, надо поставлять оружие.

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Де-факто сейчас Украина по правобережью Днепра и в других регионах создает вторую армию. Эта армия, как Зеленский говорит, 700 тысяч, но я думаю, он сильно завысил, он вообще неадекватен, это чисто политическое заявление. Но если даже там 2-3 сотни тысяч человек, это очень будет серьезная сила по численности.

Однако с точки зрения технического оснащения вооружением и техникой, это будет пушечное мясо

Поскольку создать устойчивую систему обороны против систем поражения ВС РФ, бойцы ВСУ, не могут. Там могут быть созданы, в лучшем, случае так называемые фортификационные сооружения полевого типа, то есть дерево-земляные с вкраплениями бетонных колпаков. Но это будет не такая мощная система укрепления, которая имелась на юго-востоке Украины.

Да и личный состав там не будет иметь должной подготовки, техники у него не будет. У ВСУ уже нет серьезной боевой техники. И поставки там — 200 бронетранспортеров, 200 танков, из которых уже половина сгорела. Судя по действиям ВСУ и потерям, которые они несут, надо говорить, что эти силы ничтожно малы для такой группировки. Так что я не думаю, что они смогут создать что-то серьезное.