Спецоперация 05 апреля 2023, 10:31 Поражение опорного пункта ВСУ установкой «Змей Горыныч» попало на видео ВС России поразили опорный пункт ВСУ с помощью установки разминирования УР-77 «Метеорит»

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Военнослужащие группировки «Отважные» поразили опорный пункт ВСУ с помощью самоходной реактивной установки разминирования УР-77 «Метеорит». Кадрами поделилось Минобороны России.

По данным канала «Звезда», позиции противника обнаружили разведчики с помощью беспилотников и передали координаты для уничтожения. Установку «Метеорит» (за грохот при использовании и огромную силу взрыва ее прозвали «Змеем Горынычем») применили, чтобы обеспечить безопасный проход армии к опорному пункту ВСУ. Приблизившись к нему на дистанцию выстрела, расчет выполнил два пуска зарядов, что спровоцировало детонацию противопехотных и противотанковых мин. Укрепления опорного пункта получили серьезные повреждения.

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Ранее стало известно, что ВСУ применили установку разминирования «Метеорит» («Змей Горыныч») в ходе уличных боев в Артемовске. Удар пришелся по пустырю. Момент прилета и взрыв зафиксировала камера квадрокоптера.