Поражающая точность. Российские танкисты на видео разбили укрепрайон нацистов

Российские танкисты атаковали укрепрайон украинских националистов. Видео ударов по огневым точкам показало Минобороны России.

На ролике видно, как члены экипажей танков подразделений Вооруженных сил России зарядили пушки и подготовились к операции. Им предстояло разбить огневые точки в укрепрайоне противника. Затем начался бой. Позиции российских военных показали с нескольких ракурсов, а работу военнослужащих прямо из танка.

Ранее было опубликовано видео атаки двух боевых вертолетов Ка-52 на пункт управления, ударов бомбардировщика Су-24М на малой высоте и работы расчета «Малка». Кроме того, оборонное ведомство показало разбитую технику ВСУ, сообщил RT.