Спецоперация 08 сентября 2023, 11:25 Попытку ВСУ переправиться через реку Шайтанку сорвали в ДНР Группировка «Восток» ВС России сорвала переправу ВСУ через реку под Новодонецким

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Вооруженные силы Украины пытались переправиться через реку Шайтанку на Южно-Донецком направлении, но группировка войск «Восток» сорвала операцию. Об этом сообщил RT со ссылкой на начальника пресс-центра группировки Олега Чехова.

«Пресечена попытка группы пехоты ВСУ переправиться через реку Шайтанку», — сказал офицер.

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Бой вели под Новодонецким в ДНР. Группу украинских военных ликвидировали передовые подразделения группировки и артиллерия.

К западу от этого же населенного пункта остановили разведывательную группу. Нападение пехоты отбили в районе Приютного. Олег Чехов сообщил, что одного украинского военного взяли в плен.

На Запорожском направлении украинские подразделения уперлись в российские укрепления первой линии обороны. Председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов заявил, что контрнаступление провалилось. «Известия» сообщили 7 августа, что российские подразделения за сутки отразили на этом участке 14 атак.