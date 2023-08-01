Спецоперация 01 августа 2023, 07:02 Попытку ВСУ форсировать Днепр сорвали упреждающим ударом Председатель движения Рогов: упреждающий удар сорвал план ВСУ форсировать Днепр РИА «Новости»

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Украинские войска стянули силы в Днепропетровскую область, чтобы форсировать Днепр. Очередную попытку проникнуть на контролируемую российскими военными территорию сорвали при помощи упреждающего удара, сообщил РИА «Новости» председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов.

«Наши точные удары развеяли на какое-то время планы противника форсировать Днепр», — сказал он.

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Упреждающие удары нанесли по военным объектам в Марганце и Никополе на правом берегу Днепра, куда, по словам Владимира Рогова, Вооруженные силы Украины стянули свои подразделения для попытки перейти обмелевшее Каховское водохранилище.

На Купянском направлении украинские войска активизировали работу своих бронегрупп и воздушной разведки. Военнослужащий первой гвардейской танковой армии Западного военного округа сообщил о безуспешных попытках ВСУ прорвать линию обороны.