Попытку прорыва ВСУ на Николаевско-Криворожском направлении остановили

Подразделения ВДВ России остановили попытку прорыва украинской мотопехоты при поддержке БМП на Николаевско-Криворожском направлении. Об этом сообщило Министерство обороны России, передали в RT.

«Подразделения украинских националистов предприняли попытку прорыва на Николаевско-Криворожском направлении силами мотопехотных подразделений при поддержке боевых машин пехоты, но были остановлены подразделениями российских десантников», — сказано в сообщении.

Были уничтожены более 20 военнослужащих Вооруженных сил Украины и пять единиц техники противника. Попытка прорыва была остановлена «ударами артиллерии, штатного вооружения боевых машин десанта, крупнокалиберных пулеметов, противотанковых ракетных комплексов, стрелкового оружия и гранатометов».

Ранее эксперт в области безопасности Роберт Фарли заявил, что контрнаступление украинских военных на юге страны и в Донбассе обречено на провал. По его словам, в этом случае Украина может потерять очередные территории.