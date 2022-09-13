Попытку наступления ВСУ на Горловку подавили | 360°

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Попытку наступления ВСУ на Горловку подавили

Глава ДНР Пушилин заявил о подавлении попытки украинских боевиков прорваться к Горловке

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Российские военные при поддержке бойцов Донецкой и Луганской народных республик подавили попытку украинских боевиков пробиться к Горловке и окружающим город населенным пунктам. Об этом в эфире телеканала «Россия 1» заявил глава ДНР Денис Пушилин.

Он подчеркнул, что занявшие Дзержинск украинские боевики сначала вели обстрел Горловки, а потом попытались прорваться в город.

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«Горловка обстреливалась, и были попытки со стороны Дзержинска выдвинуть определенные силы, но это было со стороны союзных сил подавлено», — заявил Пушилин.

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Глава ДНР отметил, что это не первая попытка украинских боевиков стянуть дополнительные силы и технику к населенным пунктам. Пока все подобные действия заканчиваются провалом. По словам Пушилина, в такой ситуации сейчас оказался Святогорск.

«Там ситуация остается довольно напряженной. Противник пытался выстроить новую переправу и подтянуть дополнительно технику и личный состав. Но у него ничего не получилось», — привели слова Пушилина «Известия».

Он подчеркнул, что часть города находится под контролем бойцов ДНР. О полном освобождении говорить пока рано, но перспективы к такому развитию событий есть.

ДНР

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