Попыткой прорыва ВСУ руководил Пентагон | 360°

Эксклюзив 14 сентября 2022, 16:51 Поделиться Telegram

ВКонтакте

Однокласники

Viber Попыткой прорыва ВСУ руководил Пентагон Военный эксперт Борзенко заявил, что ВСУ не смогут прорвать оборону в Запорожье РИА «Новости»

Читать 360tv в

Попытками Вооруженных сил Украины прорвать линию обороны руководят американские офицеры. Однако это не поможет им при наступлении со стороны Запорожья. Заместитель главного редактора еженедельника «Литературная Россия», военный журналист Алексей Борзенко объяснил «360», почему киевский режим не в состоянии это сделать.

Далее — прямая речь.

Реклама

ВСУ у границ Запорожской области

Информация властей Запорожской области свидетельствует о том, что ВСУ наращивают концентрацию своих войск на этом направлении. В их рядах много наемников. Такое наступление возможно, но к нему готовы и встретят противника практически.

Реклама

Запорожское направление — перспективное для ведения дальнейших боевых действий после того, как полностью возьмут Донецкую дугу Алексей Борзенко военный эксперт.

Речь идет об Авдеевке и тех самых точках, с которых идут массовые обстрелы Донецка. После того как ситуация изменится, подразделения ВСУ отступят к Днепру. Потому что дальше расположено только 100–120 километров степей, в которых невозможно вести боевые действия при наличии у нас штурмовой авиации.

Следующей точкой обороны станет как раз Запорожье, его сталелитейные заводы, которые превратили в крепости по принципу мариупольской «Азовстали».

Прорыв купируют

Прорыв возможен, к нему готовы. Естественно, его купируют. Все эти попытки проникновения и наступления заканчиваются большими потерями. Президент Украины Владимир Зеленский совершенно не смотрит на цифры потерь — ежедневно гибнут от 700 до тысячи украинских военных.

Информация последних дней о Балаклее, Изюме и Купянске показала, что они предприняли попытку разрезать нашу линию обороны, рассечь ее пополам в направлении Мариуполя. Но боевые действия прекратили и отвели войска, чтобы не попасть в окружение.

Огромное количество фальшивой информации, которая прозвучала в западных СМИ, о том, что Украина якобы пошла в наступление, оказалось ложью. Мы их остановили Алексей Борзенко военный эксперт.

За последние сутки в районах населенных пунктов Двуречная, Балаклея и Купянск нанесли массированные огневые удары по тем самым подразделениям, которые бросили на прорыв. Войска ударили по живой силе и боевой технике 14-й и 93-й механизированных бригад ВСУ. За сутки потери составили до 150 украинских военнослужащих убитыми и ранеными, а также более 10 единиц военной техники. Много это или мало? Если сравнить с другими направлениями, то в общей сложности противник потерял больше тысячи человек.

Кураторы из США

Во время попытки наступления проявились новые тенденции. Если раньше была тероборона, части ВСУ, подразделения националистов, то теперь всего этого нет. На попытку прорыва бросили части, которые прошли перегруппировку еще в Киевской области. Этих ребят обучили в Великобритании, Германии и в основном в Польше.

Можно сказать, это натовские войска. Нет уже этих генералов, которые руководили ВСУ из Киева. В частях находятся американские военные специалисты, которые непосредственно руководят боевыми действиями и ведут украинцев в атаку Алексей Борзенко военный эксперт.

Причем команды получают непосредственно через систему спутниковой связи Илона Маска из Пентагона. Представьте себе большой зал совещаний, в котором у мониторов сидят 200–250 американских офицеров, принимают информацию со спутников и напрямую руководят процессом. Это как в компьютерной игре-стратегии.

Команды поступают непосредственно из Пентагона. Это выяснилось из видеороликов, которые попали в интернет с той стороны. Именно американские офицеры просчитывали эту попытку прорыва.

Старая тактика

Мы видим, какие ракеты сбивают наши системы ПВО: американские HIMARS. То есть их старые системы уже не работают в том количестве, в каком их использовали месяц назад.

Кроме того, ВСУ применили новую тактику, хотя на самом деле это старая тактика «махновских банд». Диверсионно-разведывательные группы из 20–30 человек прощупывали нашу оборону и в каких-то местных пытались прорваться. Но не глубоко, а так, чтобы можно было не попасть в окружение и вернуться.

Ничего нового в этом нет. Существовала тактика борьбы с диверсионно-разведывательными группами, когда мы боролись с фашистскими коллаборационистами и украинскими националистами после 1945 года. История повторяется.

Донецкое направление

На остальных направлениях ВСУ тоже понесли большие потери. Из сводки Минобороны России видно, что, несмотря ни на что, мы все-таки выдавливаем их с Донецкой дуги.

Разговоры о массированном наступлении по всем фронтам ничего не значат. У них нет такого количества сил Алексей Борзенко военный эксперт.

Попытки разрезать нашу линию обороны не удались. ВСУ понесли гигантские потери.

В дальнейшем будем купировать наступления и пробивать Донецкую дугу в районе Авдеевки. Посмотрим, что они предпримут. Если украинские войска попытаются совершить прорыв со стороны Запорожья, то в остальных районах точно потерпят поражение, потому что у них не хватит войск для боев на всей протяженности фронта 1200 километров.

Военная помощь Запада

Склады европейских стран уже опустели. Они практически не могут давать Украине новое оружие, только танки. Но они очень дорогие и у стран НАТО их не так много. Поэтому они останавливались на гранатометах, стрелковом оружии и патронах.

Серьезную технику могут поставлять только США, а Европа истощена. Уже скоро начнутся холода — и ситуация в этих странах изменится. Производства начнут сворачивать, в том числе и военные. Поэтому сейчас Европа стоит перед выбором — либо продолжать снабжать Украину, либо заняться внутренними делами. Америка — нет. Она продолжит снабжать Украину оружием.

0 0 0 0 0 0