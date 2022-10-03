Попытки ВСУ прорвать оборону на Николаевском направлении провалились | 360°

Спецоперация 03 октября 2022, 08:24 Поделиться Telegram

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Viber Попытки ВСУ прорвать оборону на Николаевском направлении провалились Замглавы ВГА Херсонской области Стремоусов: на Николаевском направлении все под контролем РИА «Новости»

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На Николаевском направлении, несмотря на попытки вооруженных сил Украины прорвать оборону, все под контролем. Об этом в своем Telegram-канале рассказал глава военно-гражданской администрации Херсонской области Кирилл Стремоусов.

«Нацисты продвинулись вдоль Днепра в направлении Дудчан и там получили <…> от ВКС России», — написал он.

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По словам Стремоусова, «сейчас ситуация полностью контролируемая».

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Ранее Стремоусов заявил, что страны Запада воспринимают Украину в качестве своей собственности, поэтому вхождение Херсонской области в состав России они посчитали потерей. Именно с этим связан отказ признавать референдумы и начало процедуры вхождения освобожденных территорий и республик Донбасса в состав России. Он подчеркнул, что Украина уже давно потеряла суверенитет.

Референдумы в республиках Донбасса и на освобожденных территориях Херсонской и Запорожской областей о вхождении в состав России прошли с 23 по 27 сентября. Подавляющее большинство избирателей одобрили это предложение.

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