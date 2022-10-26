Попытки ВСУ прорвать линию обороны в Херсонской области вновь оказались безуспешными | 360°

Спецоперация 26 октября 2022, 10:20 Попытки ВСУ прорвать линию обороны в Херсонской области вновь оказались безуспешными Замглавы Херсонской области Стремоусов сообщил о неудачах ВСУ при попытках наступления РИА "Новости"

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Вооруженные силы Украины попытались прорвать линию обороны на Херсонском направлении, но в очередной раз у них ничего не вышло. Такое заявление сделал замглавы Херсонской области Кирилл Стремоусов в своем Telegram.

«Попытки прорвать линию обороны на Херсонском направлении безуспешны», — заявил он в видеообращении.

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По его словам, украинские бойцы продолжают гибнуть на поле сражения.

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«Нацисты все реже и реже хотят идти в бой, так как результат всегда известен: это верная смерть», — добавил Стремоусов.

Замглавы Херсонской области заявил ранее, что отказывающихся принимать рубли в регионе для оплаты товаров ждет ответственность. Он подчеркнул, что речь может идти и о выдворении таких людей на территории, которые подконтрольны Украине.

Херсонская область вошла в состав России в сентябре 2022 года после проведения там референдума. Жителей правобережья Херсонщины сейчас перемещают на левый берег Днепра из-за возможного нападения ВСУ. Власти предположили, что из региона в ближайшее время уедут до 50 тысяч человек.