20 января 2023, 18:35
Попытки ВСУ перебросить военную технику в Марьинку заметили в ДНР
Врио главы ДНР Пушилин сообщил о попытках ВСУ перебросить военную технику в Марьинку
Украинское командование пытается перебросить военную технику в населенный пункт Марьинка в Донецкой Народной Республике, чтобы остановить продвижение российской армии на этом направлении. Об этом ТАСС сообщил временно исполняющий обязанности главы региона Денис Пушилин.
«Противник пытается перебрасывать технику и резервы, чтобы наших ребят задержать как можно дольше. Боевики ВСУ не бросают оружие и не сдаются, такого мы пока что не фиксируем. Нам тоже очень сложно», — сказал он.
Реклама
Пушилин отметил, что бои в Марьинке после взятия района с высотными зданиями продолжаются в частном секторе и промышленной застройке.
Реклама
Об установлении контроля над многоэтажными зданиями в Марьинке стало известно 17 января. Националисты продолжают сопротивляться на окраинах города.
Военный аналитик Михаил Онуфриенко в беседе с «360» сообщал, что после полного освобождения Марьинки перед российскими военными откроется путь на Угледар.
ДНР
Специальная военная операция РФ на Украине
Реклама
Реклама