Спецоперация 20 января 2023, 18:35 Попытки ВСУ перебросить военную технику в Марьинку заметили в ДНР Врио главы ДНР Пушилин сообщил о попытках ВСУ перебросить военную технику в Марьинку РИА «Новости»

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Украинское командование пытается перебросить военную технику в населенный пункт Марьинка в Донецкой Народной Республике, чтобы остановить продвижение российской армии на этом направлении. Об этом ТАСС сообщил временно исполняющий обязанности главы региона Денис Пушилин.

«Противник пытается перебрасывать технику и резервы, чтобы наших ребят задержать как можно дольше. Боевики ВСУ не бросают оружие и не сдаются, такого мы пока что не фиксируем. Нам тоже очень сложно», — сказал он.

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Пушилин отметил, что бои в Марьинке после взятия района с высотными зданиями продолжаются в частном секторе и промышленной застройке.

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Об установлении контроля над многоэтажными зданиями в Марьинке стало известно 17 января. Националисты продолжают сопротивляться на окраинах города.

Военный аналитик Михаил Онуфриенко в беседе с «360» сообщал, что после полного освобождения Марьинки перед российскими военными откроется путь на Угледар.