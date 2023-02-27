Спецоперация 27 февраля 2023, 08:25 Попытки ВСУ контратаковать российские силы заметили в ЛНР Экс-офицер Марочко: ВСУ пытались контратаковать российские силы под Кременной РИА «Новости»

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Подразделения Вооруженных сил Украины (ВСУ) в первый раз за долгое время предприняли попытку контратаковать силы России под Кременной, но потерпели неудачу. Об этом заявил ТАСС подполковник Народной милиции ЛНР в отставке Андрей Марочко.

«В районе населенного пункта Кременная противник впервые за долгое время предпринял попытку контратаковать наши наступающие порядки», — сообщил он.

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Марочко уточнил, что украинские военные потеряли много сил на Кременском направлении за последнюю неделю. Из-за этого ВСУ применили тактику глухой обороны, их целью стало восстановление боеспособности своих подразделений.

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Однако у националистов не было достаточно вооружения и людей. Кроме того, военное руководство пренебрегло докладами командиров о небоеспособности и решило вести наступление.

Офицер добавил, что контратака закончилась для ВСУ «необоснованными потерями». В итоге украинские силы вернулись на свои прошлые позиции.