Попытки «затыкать дыры» на фоне нехватки у Украины военных специалистов не решат задачу, а лишь оттянут катастрофу для Киева. Такое мнение выразил военно-дипломатический источник, его слова привело РИА «Новости».

В СМИ появилась информация о том, что США помогают ВСУ в поиске военных летчиков. Их набирают в Польше и Афганистане. Он подчеркнул, что все «истерические попытки „затыкания дыр“» позволят лишь оттянуть катастрофу для Киева на некоторое время, а также отложат политический крах для «его патронов в Вашингтоне».

«Но никак не повлияют на конечный результат», — отметил собеседник.

До этого источник заявил, что многие приехавшие на Украину воевать поляки «уже в могилах и больницах». ВКС России и отечественные ПВО системы ликвидировали квалифицированных пилотов Украины.

О проблемах Украины также свидетельствует увольнение замкомандующего Национальной гвардии Ярослава Сподара президентом Владимиром Зеленским. Его обязанности временно возьмет на себя Александр Турчинов.