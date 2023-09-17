17 сентября 2023, 07:52
Попытки прорыва под Работино обернулись для ВСУ «смертельной ловушкой»
Mysl Polska: ВСУ оказались в «смертельной ловушке» под Работино
Украинские войска оказались в фатальной ловушке в районе Работино Запорожской области. Одним из факторов такой ситуации стали дополнительные резервы Вооруженных сил России, которые совершили мощную атаку, сообщило польское издание Mysl Polska.
ВС России отбросили противника с их позиций под Работино. Кроме того, российские десантники стали «выдавливать» украинские подразделения с флангов. Это значительно замедлило темп наступательных действий ВСУ.
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Тогда армия Украины решила прибегнуть к рискованной тактике, заключающаяся в прорыве на узком отрезке территории. Однако все попытки оказались безуспешными, из-за чего украинские войска попали в «смертельную ловушку».
Ранее Минобороны РФ сообщало, что за прошедшую неделю ВСУ 18 раз пытались атаковать российские позиции у Работина и Вербового. В результате противнику пришлось вывести 82-й десантно-штурмовую бригаду на Запорожском направлении, так как потери личного состава оказались слишком значительными.
ВСУ
Россия
Украина
Специальная военная операция РФ на Украине
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