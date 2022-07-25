Попытка высадки диверсантов ВСУ в Херсонской области закончилась уничтожением всего отряда

Диверсионный отряд ВСУ попытался высадиться в Херсонской области с катеров, по попал под огонь со стороны ВС России. Об этом сообщил официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков. Его слова процитировали в Telegram-канале ведомства.

«В акватории Днепровского лимана вскрыта попытка выдвижения и высадки с быстроходных десантных катеров украинской диверсионной группы на территорию Херсонской области», — рассказал Конашенков.

Вся группировка была уничтожена вместе с транспортом. Это произошло благодаря открытию огня на поражение со стороны ВС России. Всего для высадки в Херсонской области Украина отправила два быстроходных десантных катера.

Также Конашенков сообщил, что за последние сутки ВСУ лишились перевалочной базы. В зоне поражения находились привезенные из США снаряды к реактивным системам залпового огня HIMARS и снарядами к американским крупнокалиберным гаубицам М777. Это заявление Конашенкова процитировал RT.