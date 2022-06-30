Россия без сожаления оставила остров Змеиный. Дело в том, что находящаяся посреди Черного моря скала хорошо обстреливается и не имеет никакого стратегического значения. Об этом «360» заявил политолог Михаил Онуфриенко.

Далее — прямая речь.

Поделюсь своей, возможно, спорной точкой зрения. Остров Змеиный никакого значения не имеет. Я имею в виду военное значение. В предыдущих конфликтах, возможно, оно у острова было. Хотя, если вы посмотрите историю Змеиного — никогда на нем ничего серьезного не располагалась.

Уничтожено будет все что угодно. Площадь острова — 17 гектаров, это скала, и закопаться там невозможно Михаил Онуфриенко.

Все, что вы поставите, может быть уничтожено авиацией, высокоточным оружием, корабельной артиллерией, которая бьет на десятки километров без вопросов.

Если там находятся наши вооруженные силы, как это происходит сейчас, что там можно разместить? Ничего, кроме средств ПВО, которые занимаются защитой острова.

Но политическое значение, благодаря безумной политике киевского режима, остров приобрел огромное. Я имею в виду историю с морпехами, когда украинские власти попытались сначала объявить погибшими 13 героев, которые послали русский корабль. Потом оказалось, что не 13, а 87 человек сдались в плен.

После этого была совершенно провальная безумная попытка атаки на остров, потом другие атаки, артиллерийские обстрелы, ракетные обстрелы. И они продолжаются. Из Киева идет информация, что надо взять остров Змеиный, чтобы нивелировать поражение под Северодонецком и Лисичанском. Знаете, это похоже на битву за домик лесника.