Спецоперация 25 марта 2023, 06:02 Попытка солдата ВСУ остановить бросивший его БТР попала на видео «Военное дело» опубликовало видео с потерявшимся в зоне спецоперации бойцом ВСУ

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В интернете появились кадры, на которых украинский солдат в зоне спецоперации пытается догнать БТР со своими сослуживцами. Однако его попытки не увенчались успехом. Об этом сообщил сайт «Военное дело».

Видео снял российский беспилотник. На нем видно, как боец Вооруженных сил Украины бежит за бронемашиной. Солдат несколько раз дернул крышку люка, ведущую в десантное отделение, но так и не смог ее открыть. Экипаж БТР намертво запер двери. В конечном итоге украинский военный остался один на поле боя. Дальнейшая судьба позабытого товарищами солдата ВСУ неизвестна.

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Ранее произошла не менее интересная ситуация, когда пограничник в Брянской области сбил беспилотный летательный аппарат из «Калашникова». Дрон спустился на 500 метров от земли, что позволило бойцу разглядеть его. Тогда сотрудник органов федеральной службы безопасности выпустил по беспилотнику автоматную очередь, подбив БПЛА.