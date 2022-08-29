Попытка наступления ВСУ в Николаевской и Херсонской областях провалилась

Украинские войска решили пойти в наступление в Николаевской и Херсонской областях, но их попытка провалилась. Об этом заявило Минобороны России.

В ведомстве подчеркнули, что ВСУ пытались наступать 29 августа по прямому указанию президента Украины Владимира Зеленского.

«В результате активной обороны группировки российских войск подразделения ВСУ понесли большие потери», — заявили в Минобороны.

Как уточнили в министерстве, во время боевых действий российские военные уничтожили 26 украинских танков. Также ВСУ лишились 23 боевых машин пехоты и девяти других боевых бронированных машин.

«Сбиты два штурмовика Су-25. Потери противника в живой силе составили более 560 военнослужащих. Очередная попытка наступательных действий противника с треском провалилась», — отметили в Минобороны.

Украинские войска продолжают обстреливать населенные пункты и мирных жителей. Как ранее сообщила Народная милиция ДНР, за прошедшие сутки по территории республики выпустили более 320 снарядов. Огонь вели из танков и артиллерии.