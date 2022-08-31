Попытка наступления ВСУ на николаево-запорожском направлении провалилась

ВСУ полностью провалили наступление на николаево-запорожском и других направлениях. Попытка закончилась потерей боевой техники и личного состава. Об этом в ходе брифинга заявил официальный представитель Минобороны России Игорь Конашенков.

Российские войска отбросили назад украинских боевиков, пытавшихся войти в населенные пункты Архангельское, Ольгино и Терновые Поды. Около села Сухой Ставок полностью разгромили батальон 57-й мотопехотной бригады ВСУ.

Украинские боевики переправили через реку Ингулец 12 польских танков для деблокирования оказавшихся в окружении подразделений. Часть боевых машин российские войска уничтожили мощным огневым воздействием, несколько танков подорвалось на заминированном ВСУ поле.

«Только пять украинских танков смогли вырваться обратно, вглубь подконтрольной ВСУ территории», — подчеркнул Конашенков.

Он добавил, что за двое суток неудачного наступления по ряду направлений украинские войска потеряли два боевых самолета: два Су-25, один Су-24 и один МиГ-29. Кроме того, российские войска сбили в воздухе три вертолета Ми-8, уничтожили 63 украинских танка, 59 боевых машин пехоты, 48 других боевых бронированных машин, 14 пикапов с крупнокалиберными пулеметами и более 1700 украинских военнослужащих.