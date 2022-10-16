Попытку наступления 92-й мехбригады ВСУ сорвали на Купянском направлении | 360°

Важное 16 октября 2022, 14:08 Поделиться Telegram

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Viber Попытку наступления 92-й мехбригады ВСУ сорвали на Купянском направлении Минобороны: до 50 военных уничтожено при попытке наступления ВСУ на Купянском направлении РИА Новости

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Попытка наступления 92-й мехбригады ВСУ сорвана на Купянском направлении. Вооруженные силы России уничтожили до 50 украинских боевиков, сообщили в Минобороны РФ.

«На Купянском направлении в результате упреждающего огневого поражения российской артиллерии сорвана попытка наступления 92-й механизированной бригады ВСУ», — уточнили в военном ведомстве.

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Вооруженные силы Украины предприняли попытку наступления в районе населенного пункта Берестовое Харьковской области. Российская армия уничтожила пять боевых бронированных машин и три пикапа с крупнокалиберными пулеметами.

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В Минобороны уточнили, что всего с начала проведения специальной военной операции были выведены из строя 5830 танков и других боевых бронированных машин и 6595 единиц специальной военной автомобильной техники.

Ранее более 160 иностранных наемников ВСУ уничтожили на Запорожском направлении. Кроме того, украинские военные попытались организовать контратаки на Южно-Донецком направлении. ВС России отразили их и уничтожили более 90 бойцов ВСУ, сообщил официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков.

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