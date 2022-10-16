Попытку наступления 92-й мехбригады ВСУ сорвали на Купянском направлении | 360°

Все новости

Мир

16 октября 2022, 21:30

Байдену указали на ограниченность маневров в отношении с Саудовской Аравией

Мир

16 октября 2022, 21:26

Состояние украинской экономики сравнили с клинической смертью

Реклама

Мир

16 октября 2022, 20:37

Иран заявил об участии США в организации беспорядков в стране

Спецоперация

16 октября 2022, 20:19

Количество погибших при обстреле Донецка со стороны ВСУ выросло до трех человек

Происшествия

16 октября 2022, 20:11

После взрыва газа в доме в Подмосковье эвакуировали 40 человек

Происшествия

16 октября 2022, 20:03

Сообщения о погибших брянских мобилизованных в теракте под Белгородом опровергли

Общество

16 октября 2022, 19:56

Слова спецпредставителя ООН о виагре для армии России сочли извращенной фантазией

Спорт

16 октября 2022, 19:42

Россиянин Рублев победил на турнире АТР в Испании

Важное

16 октября 2022, 19:40

ВСУ готовят Запорожью судьбу Мариуполя

Важное

16 октября 2022, 14:08

Попытку наступления 92-й мехбригады ВСУ сорвали на Купянском направлении

Минобороны: до 50 военных уничтожено при попытке наступления ВСУ на Купянском направлении

Читать 360tv в

Попытка наступления 92-й мехбригады ВСУ сорвана на Купянском направлении. Вооруженные силы России уничтожили до 50 украинских боевиков, сообщили в Минобороны РФ.

«На Купянском направлении в результате упреждающего огневого поражения российской артиллерии сорвана попытка наступления 92-й механизированной бригады ВСУ», — уточнили в военном ведомстве.

Реклама

Вооруженные силы Украины предприняли попытку наступления в районе населенного пункта Берестовое Харьковской области. Российская армия уничтожила пять боевых бронированных машин и три пикапа с крупнокалиберными пулеметами.

Реклама

В Минобороны уточнили, что всего с начала проведения специальной военной операции были выведены из строя 5830 танков и других боевых бронированных машин и 6595 единиц специальной военной автомобильной техники.

Ранее более 160 иностранных наемников ВСУ уничтожили на Запорожском направлении. Кроме того, украинские военные попытались организовать контратаки на Южно-Донецком направлении. ВС России отразили их и уничтожили более 90 бойцов ВСУ, сообщил официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков.

Минобороны РФ

Специальная военная операция РФ на Украине

0

0

0

0

0

0

Реклама

Реклама