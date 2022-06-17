Попова призвала быстрее вводить санитарный щит из-за «невероятных» данных с Украины

Данные, полученные во время проведения спецоперации на Украине, говорят о том, что в России нужно быстрее вводить санитарный щит. Об этом на Петербургском международном экономическом форуме заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова, передало РИА «Новости».

Глава Роспотребнадзора сказала, что имплементация инструментов санитарного щита в нашу рутинную жизнь — это задача, о которой уже говорили и в предыдущие годы.

«Те невероятные данные, которые получают сегодня на территории СВО, они говорят о том, что нам нужно это делать (вводить санитарный щит — прим. ред.), и делать очень быстро», — заявила Попова.

Обеспечение биологической безопасности страны сегодня — это еще и «инвестиция», отметила главный санитарный врач.