Попавший в плен под Песками в Донецкой Народной Республике украинский военный признался, что до того, как стать командиром ВСУ, был простым сантехником. Его слова передало издание «Русская весна».

По его словам, он оказался в рядах ВСУ после мобилизации. Боец стал командовать подразделением, хотя на такие должности назначают людей, у которых есть за плечами минимальный опыт срочной службы в армии.

Мобилизованным военным обещают, что они будут оставаться в «третьей линии обороны», добавил он. Однако на самом деле их отправляют на передовую. Зачастую военные даже не знают, куда их везут.

Следственный комитет России заявил, что установит личности расстрелявших безоружных российских военнопленных. Данное преступление произошло в конце марте или в начале апреля 2022 года. По предварительной информации, к преступлениям причастны боевики экстремистской организации «Правый сектор»*.

* Правый сектор — экстремистская организация, запрещенная в России.