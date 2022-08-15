Попавший в плен наемник из Швеции признался в покупке украинского гражданства

Принимавший участие в боевых действиях на стороне Украины наемник из Швеции Матиас Густавссон признался в покупке гражданства Украины за 700 долларов. Об этом он заявил в ходе судебного заседания в Донецкой Народной Республике. Видео из зала суда опубликовало РИА «Новости».

Густавссон подтвердил, что заплатил юристу 700 долларов за то, чтобы получить паспорт Украины. Документ на руки ему передали спустя шесть или семь месяцев. Точной даты он не помнит.

Как сообщил журналист агентства, кроме украинского гражданства швед за взятку смог добыть для себя водительское удостоверение.

Матиас Густавсон сдался в плен в Мариуполе на территории завода «Азовсталь». Наряду с хорватом Векославом Пребегом и британцами Джоном Хардингом, Эндрю Хиллом и Диланом Хилом он проходит обвиняемым по делу о наемничестве. Рассмотрением дела занимается Верховный суд Донецкой Народной Республики. Все участники процесса своей вины не признали.