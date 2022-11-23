Спецоперация 23 ноября 2022, 18:01 Попавших в плен 35 российских военных вернули домой с Украины Минобороны сообщило о возвращении из украинского плена 35 военных РИА «Новости»

Читать 360tv в

Освобожденных из украинского плена 35 российских военных отправили домой. Как сообщило Министерство обороны России в своем Telegram-канале, на подконтрольной Киеву территории им грозила смертельная опасность.

Самолеты военно-транспортной авиации Воздушно-космических сил России доставят освобожденных солдат и офицеров в Москву для лечения и реабилитации.

Реклама

«В результате переговорного процесса с подконтрольной киевскому режиму территории возвращены 35 российских военнослужащих, которым в плену грозила смертельная опасность», — подчеркнули в Минобороны.

Реклама

В ведомстве отметили, что освобожденные уже получили необходимую медицинскую и психологическую помощь.

О предстоящем освобождении из плена 35 российских военных сообщил временно исполняющий обязанности главы Донецкой Народной Республики Денис Пушилин. Он подчеркнул, что солдат и офицеров обменяли на бойцов ВСУ по формуле «35 на 35». Глава региона добавил, что среди освобожденных четверо представителей ДНР и двое из Луганской Народной Республики.