Спецоперация 13 апреля 2023, 07:13 Попавшие в соцсети документы из США рассекретили боевые потери Украины Reuters: по утечке данных, общие потери Украины могут превышать 130 тысяч человек РИА «Новости»

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Вооруженные силы Украины за все время спецоперации могли потерять убитыми и ранеными от 124,5 до 131 тысячи военнослужащих. Агентство Reuters узнало об этом из слитых в соцсети секретных документов США.

Журналисты проанализировали полученную во время шпионажа в странах-союзниках информацию и прогнозные оценки конфликта. В отчете под названием «Россия/Украина — оценка боевой устойчивости и истощения» назвали возможные потери украинской армии — от 124,5 до 131 тысячи человек. Из них от 15,5 до 17,5 тысячи бойцов погибли, от 109 до 113,5 тысячи получили ранения.

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Документ о боевых потерях в зоне проведения спецоперации украсили эмблемами Объединенного комитета начальников штабов США и Разведывательного управления Министерства обороны США. Однако агентство наткнулось в интернете на две его версии, с разными оценками, поэтому усомнилось в подлинности.

Авторы документа от 23 февраля пришли к выводу, что в 2023 году битва за Донбасс зайдет в тупик, и конфликт затянется надолго. Россию и Украину назвали странами с умеренной боевой устойчивостью, способными продолжать борьбу.

Рассекреченные документы также показали, что США занимались прослушкой в Израиле, Южной Корее и на Украине. Американские чиновники опасаются, что это испортит отношения с союзниками.